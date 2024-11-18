В Лобне прошел фестиваль современного танца в честь Дня матери

Фестиваль современного танца «Dance Party» собрал около 250 участников. Большие и малые творческие номера, разнообразные сюжетные линии и уникальные танцевальные стили увидели 400 зрителей в ДК «Луговая».

В марафоне приняли участие:

студия современного танца «Юла», руководители: Екатерина Смарагдова и Михаил Смарагдов;

танцевальный коллектив Drive Dance, руководитель Дарья Дудашвили;

танцевальный коллектив «Овация», руководитель Инга Стрелкова;

танцевальная студия Free Dance, руководитель Леонид Панов;

Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Серпантин», руководитель Елена Кодина;

Василиса Евстегнеева и Виринея Лопасова;

хореографический ансамбль «Изумруд», руководитель Инга Стрелкова.

По словам зрителей, номера были яркими и интересными. Все коллективы получили дипломы участника марафона.

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