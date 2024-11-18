В Лобне прошел фестиваль современного танца в честь Дня матери
Фото - © Администрация г.о.Лобня
В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня состоялся творческий хореографический марафон, посвященный Дню матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Фестиваль современного танца «Dance Party» собрал около 250 участников. Большие и малые творческие номера, разнообразные сюжетные линии и уникальные танцевальные стили увидели 400 зрителей в ДК «Луговая».
В марафоне приняли участие:
- студия современного танца «Юла», руководители: Екатерина Смарагдова и Михаил Смарагдов;
- танцевальный коллектив Drive Dance, руководитель Дарья Дудашвили;
- танцевальный коллектив «Овация», руководитель Инга Стрелкова;
- танцевальная студия Free Dance, руководитель Леонид Панов;
- Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Серпантин», руководитель Елена Кодина;
- Василиса Евстегнеева и Виринея Лопасова;
- хореографический ансамбль «Изумруд», руководитель Инга Стрелкова.
По словам зрителей, номера были яркими и интересными. Все коллективы получили дипломы участника марафона.
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