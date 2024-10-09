сегодня в 14:06

В Лобне открылись две выставки изобразительного искусства

Сразу две выставки художественных работ «Осенние краски» и «Я — художник» открыли в Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята из творческих мастерских «Разноцветный мир», «Живопись и графика» под руководством Марии Бэрбиер и Сергея Матыскина в своих работах изобразили красоту осени.

На выставке представлены работы, выполненные на занятиях кружков как в прошлом творческом сезоне, так и новые. По словам педагогов, экспозиция получилась яркая и динамичная, тематика рисунков — многообразна. Используя разнообразные художественные материалы, юные художники проявили свою фантазию и креативность, применяя различные техники рисования.

Выставка размещена в фойе Дома культуры «Луговая» по адресу: Научный городок, 1Б. Выставка продлится до конца октября.

Запись на занятия в кружки изобразительного искусства доступна на Едином портале записи в кружки и секции Московской области.

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