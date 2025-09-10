В Лобне открылась фотовыставка ко Дню города

В музее истории Лобни начала работу фотовыставка, приуроченная к празднованию Дня города. Экспозиция включает уникальные черно-белые архивные снимки и современные фотографии, демонстрирующие развитие городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особый интерес представляет видеопрезентация «Новая жизнь музейных фотографий», где показаны цифровые копии исторических снимков до и после профессиональной реставрации. Сотрудники музея провели масштабную работу по оцифровке и восстановлению архивных материалов.

Выставка будет работать до конца сентября. Посетители могут увидеть, как менялся облик Лобни на протяжении десятилетий — от первых промышленных предприятий до современных благоустроенных пространств.

Музей истории работает в Лобне по адресу: ул. Жирохова, 2. Телефон для справок: +7 (498) 619 55 35.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.