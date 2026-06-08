В Лобне назвали победителей фестиваля «Цветень-2026»

Фольклорный фестиваль-конкурс «Цветень-2026» завершился 7 июня в Лобне. Жюри определило обладателей гран-при в номинациях «Хореография» и «Вокал», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В X открытом фестивале «Цветень-2026» приняли участие десятки творческих коллективов и солистов из Лобни и других городов Подмосковья. Конкурс прошел в двух номинациях — хореография и вокал. Все участники получили дипломы лауреатов I, II и III степени, а также дипломы участников.

Гран-при в номинации «Хореография» завоевал хореографический ансамбль «Каблучок» из МБУ ДК «Луговая». В номинации «Вокал» высшую награду присудили хору русской песни «Ивушки» ЦК «Подмосковье» СП ЦКД «Марфино».

«Фестиваль «Цветень» — это не просто конкурс, а настоящий праздник русской культуры, где на одной сцене выступают и совсем юные артисты, и опытные коллективы. Мы рады, что с каждым годом интерес к народному творчеству растет, а лобненские коллективы показывают высочайший уровень мастерства», — отметили организаторы фестиваля.

Фестиваль проводится в Лобне ежегодно с 2011 года. Он направлен на сохранение и развитие традиционной народной культуры и выявление талантливых исполнителей. Название «Цветень» происходит от старинного русского названия весеннего месяца апреля. За годы существования проект стал одним из ключевых культурных событий округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.