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В Лобне 8 декабря пройдет бал-маскарад для детей-инвалидов

В городском округе Лобня 8 декабря пройдет инклюзивный бал-маскарад для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостей праздника ждут игры, танцы, интерактивная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей.

«Ждем вас на бал в нарядных и карнавальных костюмах, легкой, удобной, танцевальной обуви и с хорошим настроением!» — приглашают ребят организаторы мероприятия.

Также гости праздника смогут увидеть и принять участие в уникальном параде колясок.

Для регистрации и участия в конкурсе колясок необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Бал-маскарад пройдет 8 декабря в 12:00 в ДК «Чайка» по адресу: Лобня, улица Дружбы, дом 3.

Вход свободный.

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