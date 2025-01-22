В Люберцах запланированы праздничные мероприятия в честь Дня студента

Праздничные мероприятия, посвященные Дню студента и Татьяниному дню, пройдут в парках городского округа Люберцы в субботу, 25 января, в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации округа.

В Центральном парке округа (г. Люберцы) для всех желающих будет организована «Дискотека на льду», книжная выставка, квиз «Битва старост». Начало развлекательной программы в 12:00.

Наташинский парк (г. Люберцы) приглашает на книжную выставку и «Дискотеку на льду». В рамках акции «Ледовый студсовет» прокат коньков для Татьян в этот день будет бесплатным. Для подтверждения имени нужен любой документ, удостоверяющий личность. Начало программы в 12:00.

В Парке сказок (п. Томилино) запланирован концерт «Татьянин день», чаепитие, игра «Гранит науки», беспроигрышная лотерея и познавательная викторина. Начало развлекательно программы в 14:00.

Возрастное ограничение: 0+.

Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. Этот день совпал с церковным православным праздником, посвященным великомученице Татиане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.