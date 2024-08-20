В Люберцах прошел благотворительный концерт в поддержку бездомных животных

«Концерт был посвящен Дню бездомных животных, который отмечается ежегодно в третью субботу августа. Во время мероприятия жители могли пожертвовать корм, игрушки, лекарственные препараты для кошек и собак, по тем или иным причинам оставшихся без хозяев», — рассказал глава Люберец Владимир Волков.

Он отметил, что благодаря жителям и депутатам округа, удалось собрать порядка 50 кг корма. В ближайшее время его передадут в приюты и волонтерские объединения.

В рамках благотворительного вечера для люберчан и гостей Центрального парка выступил вокальный ансамбль «ШокоLad». Для самых маленьких партактив совместно с молодогвардейцами организовали мастер-классы по изготовлению животных из бумаги и надувных шариков.

Кроме того, в рамках партпроекта «Живая история» в парке была организована фотовыставка, приуроченная ко Дню фронтовой собаки. Праздник отмечается в России ежегодно 19 августа. Он был учреждён по инициативе московского Музея Победы в 2017 году.

Напомним, передать корм в приюты для бездомных животных люберчане могут всегда. Сделать это можно в местном отделении «Единой России», которое располагается по адресу: ул. Кирова, д. 22. Оно открыто во все будние дни с 10:00 до 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.