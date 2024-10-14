В Люберцах пройдет неделя спорта в парках
Фото - © администрация г.о. Люберцы
Организаторы на текущей неделе для жителей и гостей городского округа Люберцы подготовили много спортивных мероприятий в парках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Центральном парке 14 и 18 октября для старшего поколения будет организована скандинавская ходьба. 18 октября — ретро-дискотека «Танцуй от души», 20 октября — фланкировка шашкой и игровая программа для детей «Дело отцов».
Всех ждут на спортивные игры и эстафеты «Энергия спорта!» 15 октября в Летнем парке. А 17 октября — в Парке Сказок и «Лесная опушка» на программу «Спорт для всех».
В парке им. Лапса 15 октября состоится интерактивная программа для детей «Выходи гулять».
А 19 октября — традиционный субботний забег «5 верст» в парке «Лесная опушка».
Мероприятия проводятся при благоприятных погодных условиях. Подробные афиши можно найти в социальных сетях Люберецких парков.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.