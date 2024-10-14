сегодня в 16:28

В Люберцах пройдет неделя спорта в парках

Организаторы на текущей неделе для жителей и гостей городского округа Люберцы подготовили много спортивных мероприятий в парках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном парке 14 и 18 октября для старшего поколения будет организована скандинавская ходьба. 18 октября — ретро-дискотека «Танцуй от души», 20 октября — фланкировка шашкой и игровая программа для детей «Дело отцов».

Всех ждут на спортивные игры и эстафеты «Энергия спорта!» 15 октября в Летнем парке. А 17 октября — в Парке Сказок и «Лесная опушка» на программу «Спорт для всех».

В парке им. Лапса 15 октября состоится интерактивная программа для детей «Выходи гулять».

А 19 октября — традиционный субботний забег «5 верст» в парке «Лесная опушка».

Мероприятия проводятся при благоприятных погодных условиях. Подробные афиши можно найти в социальных сетях Люберецких парков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.