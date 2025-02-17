В Люберцах пройдет концерт ко Дню защитника Отечества 20 февраля

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоится во Дворце спорта «Триумф» г. о. Люберцы 20 февраля, сообщил председатель комитета по культуре администрации муниципалитета Илья Рожников.

«В четверг, 20 февраля, во Дворце спорта «Триумф» (ул. Смирновская, д. 4) состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Заслуженные артисты Московской области и образцовые коллективы городского округа подготовили специальную программу. Начало мероприятия в 16:00. Праздничные концерты состоятся 21 февраля в учреждениях культуры городского округа Люберцы», — отметил Рожников.

Он добавил, что на территории округа пройдут торжественные митинги, посвященные празднику.

«В Люберцах торжественное возложение цветов состоится 20 февраля в 15:00 у памятника «Три Ивана» (г. Люберцы, мкр. Городок Б). 21 февраля в 11:00 возложение цветов, посвященное Дню защитника Отечества, состоится в г. Дзержинский (Сквер Победы)», — уточнил Рожников.

В парках городского округа 23 февраля состоится праздничная программа «Разрешите поздравить».

С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте. Возрастные ограничения: 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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