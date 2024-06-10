В Люберцах откроется театральная студия для взрослых при театре кукол «Радуга»

В городском округе Люберцы откроется театральная студия для взрослых при театре кукол «Радуга». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В прошлом году в городском округе Люберцы при театре кукол «Радуга» открылась студия для детей «Маскарад» и мастерская «Дети Папы Карло». Занятия в студии посещали более 35 ребят в возрасте от 3 до 11 лет. Для слушателей проводились актерские и речевые тренинги, в мастерской их учили создавать кукол, декорации, костюмы, кто-то даже попробовал себя в качестве режиссера. Итоги года слушатели студии подвели отчетными спектаклями в каждой возрастной группе. В текущем году театр планирует открыть группу для взрослых», — рассказал глава округа Владимир Волков.

Он добавил, что каждую среду для участников проекта «Активное долголетие» проводятся мастер-классы по различным направлениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.