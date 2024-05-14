В Люберцах 18 мая пройдет полуфинал «Театрального поединка. Школьная лига»

18 мая в МОУ СОШ № 26 города Люберцы состоится полуфинальная встреча молодежного проекта «Театральный поединок. Школьная Лига». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На протяжении основного этапа проекта воспитанники школьных театров принимали участие в различных мероприятиях, приезжали на театральные поединки. По результатам рейтинга активности 10 команд вышли в полуфинал игр.

Командам предстоит принять участие в поединке за выход в финал первого сезона проекта после индивидуального мастер-класса.

Полуфинальная встреча состоится по адресу: Люберцы, ул. Урицкого, дом № 10 (МОУ СОШ № 26).

Начало встречи в 15:00. Приглашаются желающие поболеть за свои команды. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Проект «Театральный поединок. Школьная лига» направлен на развитие школьных театров и формирование единого молодежного творческого сообщества среди школьников. В проекте участвуют все желающие школьные театры Московской области и их руководители.

Программа проходит поэтапно в дистанционном, онлайн и оффлайн форматах. Для проекта специально разработана система рейтинга, которая является эффективным механизмом мотивации для профессионального развития и важным инструментом для измерения результатов деятельности учащихся. Наиболее активные школьные театральные коллективы примут участие в очных индивидуальных мастер-классах и творческих встречах с ведущими профессионалами театрального дела выступят на сцене в формате театральной игры в жанре актерской импровизации.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.