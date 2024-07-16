В Люберцах 18 июля начнется выставка «Искусство видеть красоту»

В Люберецкой картинной галерее 18 июля начнется выставка «Искусство видеть красоту». Мероприятие проводится в рамках проекта «Лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерстве культуры и туризма Московской области.

Свои произведения искусства представят талантливые выпускники и педагоги института изобразительного искусства и дизайна Гжельского государственного университета, а также студенты колледжа ГГУ. Перед гостями предстанут живопись, графика, керамика, объекты декоративно-прикладного искусства, а также проекты по графическому и пространственному дизайну. Всего будет представлено более 150 работ.

Выставка завершится 5 сентября 2024 года. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.