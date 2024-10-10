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В Люберцах 17 октября откроется выставка с VR-погружением

В Люберецкой картинной галерее 17 октября начнет работу «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну». В день торжественного открытия всех ждет экскурсия и мастер-класс по линогравюре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Необязательно ехать в Коломну, чтобы насладиться ее культурным наследием — «АРТ-выставка. VR-погружение в Коломну» привносит атмосферу старинного русского города прямо в Люберцы.

Гостей галереи ждет знакомство с историей и архитектурой Коломны через современное изобразительное искусство. Произведения, созданные за последние 10 лет выдающимися художниками России и зарубежья, — технологии VR помогут вам погрузиться в события прошлых веков.

Экспозиция будет интересна для любителей истории и архитектуры, поклонников цифровых технологий и VR, семей с детьми (0+) и всех, кто хочет ближе познакомиться с прошлым России.

На открытии выставки 17 октября в 16:00 всех ждет кураторская экскурсия и мастер-класс по линогравюре. Вход свободный.

Экспозиция будет работать до 1 декабря 2024 года.

Галерея находится в МВК по адресу: Люберцы, улица Звуковая, дом 3. Часы работы: со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00. Телефон для справок: +7 (977) 358-15-33.

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