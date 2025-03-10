В Люберцах 12 марта откроется выставка «Свет миру»

Выставка работ художников секции храмового искусства Московского областного отделения союза художников России «Свет миру» откроется 12 марта в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Секция была создана в Москве в 2004 году под руководством Заслуженного художника России Александра Хопкина. Ее представителей объединяет идея возрождения православной иконописи, русского стиля, преемственности традиционной культуры.

В экспозиции «Свет миру» будут представлены иконы, золотное шитье, скульптуры малых форм, эмали, созданные талантливыми мастерами: Анастасией Осмоловской, Татьяной Акимовой, Николаем Рябовым, Игорем Чекмаревым, Юрием Хмелевским, Людмилой Зверевой.

На открытии выставки гостей ждет обзорная экскурсия от куратора экспозиции и возможность познакомиться с художниками.

Вход на открытие — свободный по предварительной регистрации или по социальной карте Подмосковья.

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