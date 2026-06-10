В Люберцах 12 июня отметят День России в парке Наташинские пруды

Праздничные мероприятия ко Дню России пройдут 12 июня в городском округе Люберцы, главной площадкой станет парк «Наташинские пруды». Для жителей подготовили концерт, спортивные соревнования и творческие акции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концертная программа «Великая сила – Россия моя» развернется в парке «Наташинские пруды». С 15:00 начнутся мастер-классы и пленэры, игры и конкурсы, а также соревнование на силу удара «Удар России» и кубок России по вейкбордингу на большом пруду.

Гости праздника смогут увидеть попытку установить рекорд России по сценическому экстриму. Ее предпримет президент Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк». Возрастное ограничение мероприятий в парке — 0+.

В этот же день в Красковском культурном центре пройдет сетевая акция «Сказочный хоровод». В 12:00 состоится мастер-класс по изобразительному искусству «Рисуем сказки» по произведениям Салтыкова-Щедрина, Пушкина, Гаршина, Ершова и Аксакова, а в 13:00 — викторина «Сказочные лабиринты». Возрастное ограничение — 6+.

Любителей спорта в 8:45 ждут на традиционном забеге сообщества «5 верст» в парке «Наташинские пруды», который пройдет в национальных костюмах. В 14:00 на Малаховском озере состоится турнир по пляжному волейболу. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.