В Ленинском округе стартовала фотовыставка памяти главного дирижера Видного

В сквере «Юность» города Видное состоялось торжественное открытие фотовыставки «Маэстро», посвященная памяти главного дирижера и руководителя оркестра русских народных инструментов города Видное, а также педагога, профессора, заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Глейхмана. На выставке представлены 50 фотографий, рассказывающих творческом пути маэстро и жизни оркестра под его руководством, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«За годы своего руководства он создал действительно организованный, профессиональный коллектив, который объединил как профессиональных музыкантов, так и любителей. В этом коллективе царила взаимопомощь и взаимоуважение. А самое главное, что этот оркестр был высокопрофессиональным. Оркестр, которому были подвластны и классическая музыка, и народная, и эстрадная. Каждое выступление — это украшение любого праздника», — приводятся в сообщении слова заведующей выставочно-фондовым сектором Дворца культуры «Видное» Ольги Панасюк.

В пресс-службе рассказали, что на открытии выставки выступили музыканты оркестра, в том числе Вадим Головин и Светлана Сигитова. Под руководством Владимира Глейхмана, который возглавлял коллектив на протяжении полувека — с 1969 по 2021 год, в оркестре сложилась особая творческая атмосфера. В 2003 году он был удостоен звания «Лауреат премии Ленинского района», а оркестр занесен в Книгу Почета Ленинского района. Позже, награжден знаком главы Ленинского муниципального района «За личный вклад в развитие района».

«То человеколюбие, которое он посеял среди оркестрантов оно не просто живет, оно, надеюсь, будет жить вечно. Сказать, что оркестр — это семья, это почти ничего не сказать. Эти люди уже не смогут представить свою жизнь без музыки», — добавила директор дворца культуры «Видное» Ирина Родителева.

Посетить фотовыставку можно будет до 7 апреля 2025 года. Вход открыт для всех, независимо от возраста.

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