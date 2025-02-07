В Ленинском округе состоится зарядка с чемпионами 8 и 9 февраля

В субботу и воскресенье для всех жителей и гостей Ленинского городского округа состоятся спортивные активности в рамках общеобластного мероприятия «Спорт для всех». В парках муниципалитета проведут «Зарядку с чемпионами», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Приглашаем провести выходные в парках нашего муниципалитета. Заслуженные спортсмены нашей страны для вас подготовили спортивные мероприятия, где вы сможете не только получить заряд бодрости на целый день, но и пообщаться с ними. Мы ждем именно вас, дорогие жители и гости нашего округа», — сообщается в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что 8 февраля в 11:00 на территории парка «Апаринки» у центрального входа состоится утренняя зарядка, которую проведет Заслуженный мастер спорта России, чемпион Мира, профессиональный боксер и кикбоксер Алексей Папин. А 9 февраля в 11:00 в Центральном парке у фонтана, а также в 11:30 в парке «Апаринки» начнет занятия заслуженный тренер России, старший тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин.

Вход свободный, ограничений по возрасту нет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.