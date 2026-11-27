В Ленинском округе проведут более 70 зимних мероприятий в декабре

Проект «Зима в Подмосковье» стартует в Ленинском округе 1 декабря с областной акции «Зажги елку!». На декабрь запланировано более 70 культурных и спортивных событий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Зажги елку!» пройдет 1 декабря на территории Дворца спорта «Видное». Для детей и взрослых подготовят игровую программу, торжественное зажжение огней на елке, праздничный концерт и дискотеку.

«Декабрь в Ленинском округе будет по-настоящему насыщенным. Особое внимание — новогодним праздникам для детей: елки, театрализованные представления и спортивные активности», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В Историко-культурном центре 15 декабря откроется художественная выставка Юрия Белышева. Также в декабре в городе состоятся финал окружного фестиваля театральных искусств «Лови волну» и концерт оркестра русских народных инструментов им. В. Д. Глейхмана «Новогодний хоровод мелодий».

В лесопарке «Высота» будет проходить интерактивная программа для детей в резиденции Деда Мороза. В канун Нового года во Дворце культуры «Видное» и Дворце спорта «Видное» организуют детские елки.

Информация о мероприятиях доступна на сайте и в социальных сетях профильных направлений администрации.

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