В Ленинском округе прошла церемония награждения лауреатов литературной премии

В Центральной библиотеке Видного прошло торжественное вручение наград лауреатам XIX Всероссийской литературной премии имени поэта Евгения Зубова. Город Видное в третий раз был удостоен почетного звания «Литературный город России», сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Для нас важно, что премия продолжает традиции поддержки литературного творчества, развития культурного потенциала и сохранения литературного наследия. Она дает возможность молодым авторам заявить о себе, а опытным писателям — получить признание за свой вклад в развитие отечественной литературы. Поздравляю всех лауреатов премии с заслуженными наградами. Желаю им дальнейших творческих успехов и новых достижений на литературном поприще», — обратился ко всем присутствующим в ходе мероприятия заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников.

В пресс-службе добавили, что лауреатами стали талантливые писатели, поэты и прозаики из разных уголков России. Сообщается, что в номинации «Литератору, жителю Ленинского городского округа Московской области — за творческие достижения и значительный вклад в литературную жизнь Ленинского городского округа Московской области» победителем стала поэт и прозаик Людмила Прусакова. А в номинации «Работнику организаций всех форм собственности, представителю общественной организации, спонсору, жителю Московского региона — за деятельность, направленную на развитие культуры и литературной жизни в Ленинском городском округе Московской области» звания лауреата удостоена поэт, прозаик, драматург, переводчик и исполнитель авторской песни Алла Зусман.

Многие другие деятели культуры и литературы, внесшие значительный вклад в развитие Ленинского городского округа и других муниципалитетов Московской области, также были отмечены наградами.

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