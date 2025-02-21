В Ленинском округе пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества

В Ленинском городском округе для всех жителей муниципалитета в выходные запланированы порядка 20 мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Среди них мастер-классы, встречи с ветеранами, возложение цветов к памятникам погибших воинов, а также спортивные мероприятия, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Для жителей и гостей нашего округа мы подготовили программу мероприятий, призванную почтить подвиг героев и укрепить патриотический дух. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, чтобы выразить уважение к мужеству и героизму тех, кто защищал и защищает нашу страну, а также сохранить память о их выдающихся подвигах для будущего поколения», — приводятся в сообщении слова начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимира Каширина.

В пресс-службе рассказали, что 22 февраля начнутся мероприятия с церемонии возложения цветов к памятнику погибших воинов-земляков в годы Великой Отечественной войны на территории поселка городского типа Молоково и селе Остров, а также в поселке Володарского. Выставку творческих работ и праздничный концерт смогут посетить в горках Ленинских на территории «Музея В. И. Ленина», мероприятие начнется в 14:00. Мастер-классы, литературно-музыкальная композиция и тематические программы пройдут в библиотеках Ленинского округа. 23 февраля в парках города Видное проведут праздничную программу «Разрешите поздравить», а в поселках городского типа Молоково и Мисайлово «А ты-баты, шли солдаты».

Основные праздничные события состоялись во Дворце спорта «Видное», где ветеранам вручили юбилейные медали. В детской школе искусств прошел патриотический фестиваль, а также праздничные концерты.

Всего на протяжении месяца в Ленинском городском округе пройдут более 60 мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

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