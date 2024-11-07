В Ленинском округе порядка 1,5 тыс человек поучаствовали в акции «Ночь в музее»

В Ленинском городском округе прошли необычные экскурсии в рамках всероссийской акции «Ночь в музее». Музей-заповедник «Горки Ленинские» стал центром притяжения для 1500 гостей и жителей округа, где они смогли погрузиться в советскую эпоху, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для нас это был вызов, потому что мы хотели сделать что-то новое, необычное, возможно, даже то, что еще ни разу не происходило на территории музея-заповедника. Мы с коллегами достаточно долго, наверное, даже за месяц или полтора начали продумывать эту историю, потому что решили хорошо подготовиться к такому мероприятию», — приводятся в сообщении слова начальника отдела культурных программ музея-заповедника «Горки Ленинские» Ульяны Перовой.

В пресс-службе рассказали, что в советском универмаге были представлены товары ручной работы более 30 мастеров из Москвы и Московской области. Двадцать событий, среди которых музейные программы, экскурсии, мастер-классы, тематические фотозоны, необычная выставка денежным знакам и их истории, спектакль и кинопоказ были созданы специально для «Ночи искусств». Сотрудники музея-заповедника постарались учесть интересы не только более старшей аудитории, но и других возрастных групп. В завершении вечера состоялся моноспектакль «Я — гражданин Советского Союза». Мастер художественного слова Сергей Гущин прочитал стихи поэта Владимира Маяковского, который является символом молодой советской поэзии.

«Все очень впечатляет, ностальгирует. Мы попали в то советское время, в котором мы когда-то были. Это не просто выставка, а целая история, полная эмоций и воспоминаний», — добавила одна из посетительниц музея.

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