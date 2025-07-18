В Ленинградской области на карантин закрыли детский лагерь

В Роспотребнадзоре заявили, что детский оздоровительный лагерь «Военмех» на берегу Рощинского озера в Выборгском районе Ленинградской области закрыли на карантин из-за распространившегося среди персонала инфекционного заболевания, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий: определяется круг контактных, организуется их обследование», — сказали в ведомстве.

Данные о закрытии лагеря направили в комитет по образованию, детей переводят в другие учреждения.

Ранее сообщалось об увеличении в России заболеваемости менингитом. За первое полугодие 2025 года в стране зафиксировали свыше 1,2 тысяч случаев данного заболевания. При этом, более половины заболевших — трудовые мигранты, но всего 15% детей: это говорит об эффективности вакцинации.