В Кузбассе огненно простились с летом — видео

В администрации Новокузнецкого муниципального округа в Кузбассе отчитались о проведении весьма необычного события — церемонии ночного огненного прощания с летом, сообщает Сiбдепо .

На мероприятии присутствовали официальные лица, в том числе сотрудники спасательных и экстренных служб.

Проводы лета по-новокузнецки во многом схожи с русской Масленицей с языческими обрядовыми мотивами — как минимум наличие большого костра и сжигание чучела это подтверждают. Несмотря на отсутствие подобных обрядов в традиционном народном календаре, жителей Кузбасса это не останавливает, и костры перед началом сентября зажигаются уже десятый год подряд.

По традиции участники события завязывают на специально приготовленном чучеле ленточки, оставляя в прошлом все ненужное и тяжелое, а затем его сжигают. После — яркое фаер-шоу, и в завершение вспыхивает большой костер, символизирующий тепло, единство и надежду на новые светлые дни.

В последние годы Новокузнецку и окрестностям явно не везет с погодой в летний сезон. Город то и дело сталкивается с мощными дождями, с которыми ливневки не справляются, вызывая затопления, либо с ураганами, которые срывают крыши с домов, а иногда и с наводнениями из-за подъема уровня рек после обильных дождей.