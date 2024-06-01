В Крыму впервые устроили массовую свадьбу

В Симферополе состоялась массовая свадьба, ставшая первой для Крыма. Сегодня, 1 июня, узами браками одновременно решили скрепиться сразу шесть пар, сообщает корреспондент телеканала «Крым24» Анастасия Шишова.

В целом за первый летний день в Симферополе поженятся 50 молодоженов, а всего на полуострове сыграют более 100 свадеб. На мероприятиях пары развлекали конкурсами, танцами и песнями.

Поздравить молодоженов также приезжали представители органов записи актов гражданского состояния (ЗАГСов) из Херсона и Геническа. По словам сотрудников уже крымских ЗАГСов, полуостров ждет очень насыщенный свадебный сезон.