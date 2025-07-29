В Крыму рассказали, почему стоит запретить творчество иноагентов

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов объяснил, почему стоит запретить творчество иностранных агентов. По его словам, большинство из них отрицательно относятся к своей Родине и к проведению СВО, но при этом зарабатывают на территории РФ, сообщает «Крым 24» .

«Очень большое количество иноагентов, которые продают свою продукцию в России, зарабатывают на этом. И понятно, как они относятся к спецоперации, к своей родной стране. Мы посчитали это очень неправильным и несправедливым. Решили подготовить обращение», — отметил Константинов.

Начиная с сентября 2025 года, начнется работа над созданием нормативно-правового акта. Впоследствии крымский парламент намерен обратиться в Государственную думу Российской Федерации с целью подготовки соответствующего законопроекта.

По словам Константинова, поводом для данной инициативы послужили многочисленные жалобы от жителей полуострова относительно деятельности иностранных агентов. Он отметил, что люди, находясь за рубежом, получают доход в России. Однако вопрос больше не в финансовой выгоде, а в отношении к своей Родине.

«С одной стороны мы видим потрясающие примеры мужества, самопожертвования, подвига. С другой стороны — вот это предательство со стороны иноагентов, откровенное, наглое. И они еще умудряются здесь зарабатывать», — добавил Константинов.

Стоит напомнить, что в Крыму предлагают ввести ограничение на распространение произведений авторов, ведущих враждебную политику в отношении России. С подобным предложением выступил председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.