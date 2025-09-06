Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что возвращение скифского золота в Россию маловероятно, однако есть высокий риск попадания артефактов в частные коллекции, сообщает РИА Новости .

«Они его раздербанили. Это, к большому сожалению, потеря, которой мы уже концов не найдем. Это целое следствие нужно организовать, и оно окажется в частных коллекциях, потому что первохранителя нет в этой истории», — сказал Константинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

Он подчеркнул, что в истории существует множество примеров, когда колониальные государства «узаконивали украденное». По его предположению, скифское золото, вероятно, окажется в этом ряду.

Константинов напомнил о нашумевшем судебном споре между Египтом и Германией из-за артефактов, хранящихся в берлинском музее. Египту так ничего и не вернули. По мнению Германии, это их собственность на законодательном уровне.

В 2013 году четыре крымских музея направили в Бонн, а затем в Амстердам выставку «Крым — золотой остров в Черном море». Через год, когда полуостров вошел с состав РФ, Нидерланды спросили, кому возвращать коллекцию. В 2021 году Апелляционный суд Амстердама постановил передать артефакты крымских музеев Украине.

Крымские подали в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но безрезультатно. Артефакты передали киевскому режиму.