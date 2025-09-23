В Краснознаменске назовут имена победителей конкурса «И звезды становятся ближе…»

27 сентября в Доме офицеров города Краснознаменска состоится финал десятого ежегодного конкурса для военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов войны и военной службы и членов их семей «И звезды становятся ближе…», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторами конкурса является Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил, при поддержке Главного командования ВКС.

В этом году конкурс посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Темы творческих номеров: подвиг, мужество, военное братство. Прозвучат песни о прошлых победах и о нынешних боевых успехах. Получит особое отражение героическая служба военнослужащих-участников специальной военной операции.

Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песни профессиональных авторов», «Лучшая авторская песня», «Лучший хореографический номер», «СВОи песни».

«Завоевавший популярность конкурс „И звезды становятся ближе“проводится с целью развития культурно-досуговой работы, популяризации военной и патриотической песни в Вооруженных Силах Российской Федерации, российском обществе, активизации творческого потенциала военнослужащих ВКС, членов их семей, гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов военной службы в патриотическом воспитании подрастающего поколения, выявления и поддержке талантливых самодеятельных авторов и исполнителей, работающих в жанре военной песни, стимулированию творчества поэтов, композиторов и исполнителей в целях создания высокохудожественных произведений военной тематики», — рассказал член жюри, начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Для участия в гала-концерте в Краснознаменск приедут более 200 участников из 20 регионов Российской Федерации: от Архангельской, Краснодарской, Иркутской, Московской, Воронежской, Челябинской областей и д. р.

Исполнительское мастерство талантов оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут представители Минобороны России, Минкультуры России, СМИ, популярные российские исполнители. Именно благодаря иммногие лауреаты конкурса прошлых лет становились подлинными мастерами сцены.

Помимо этого в гала-концерте примут участие специальные гости — популярные исполнители и коллективы.

Конкурс ежегодно широко освещается электронными, печатными средствами массовой информации и федеральными телеканалами.

