В Краснозаводске проведут игровые программы и литературные занятия

Парк Победы в Краснозаводске с 5 по 9 октября проведет для детей и родителей ежедневные мероприятия на осенних каникулах. В программе — игры, литературная лаборатория и физкультурные разминки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парк Победы в Краснозаводске приглашает детей и родителей на мероприятия с понедельника по пятницу, 5–9 октября. Занятия пройдут в дни осенних каникул.

В понедельник, 5 октября, игровая программа начнется в 11:00, а в среду, 7 октября, — в 11:30. Для гостей организуют подвижные игры на свежем воздухе.

Во вторник, 6 октября, в четверг, 8 октября, и в пятницу, 9 октября, в 11:00 будет работать литературная лаборатория. Юные участники познакомятся с книгами и интересными историями. В 11:30 начнется физкультурная разминка с легкими упражнениями.

Возрастное ограничение — 0+.

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