В Красногорском филиале Музея Победы пройдет акция «Ночь музеев»

В Год защитника Отечества мероприятие посвящено теме «Герои». Вход в музей будет бесплатным с 17:00. Гостей филиала в этот день ждут экскурсии, спектакль, мастер-классы и музыкальная программа.

«Наша праздничная программа начнется с подведения итогов конкурса рисунка „Великой Победе посвящается“, в котором принимали участие ребята от 6 до 14 лет», — отметила исполняющая обязанности директора филиала Музея Победы Маргарита Иващенко.

Также гостей филиала ждет тематическая экскурсия «Они ковали Победу». Посетителям расскажут об участнике Московской битвы Павле Гудзе, бойцах Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН), участниках группы «117» Галине Хромушиной и Андрее Козлове, организаторе разведывательной работы в Барановичском районе Белоруссии Иване Колосе и других.

Свои знания о Великой Отечественной войне желающие смогут проверить во время интеллектуального музыкального квиза для всей семьи «Имена Победы в песнях». Жителей и гостей Красногорска также пригласят на сборный спектакль-концерт детской театральной студии «МДМ» под руководством Дарьи Коршуновой. Кроме того, в филиале Музея Победы в этот день гости смогут познакомиться с выставкой «Школа правды», посвященной 40-летию со дня открытия музея, а также выставочным проектом «Красногорский рубеж» и принять участие в мастер-классах по медицинской помощи, созданию брелока и рисовании весеннего пейзажа.

Программа:

17:00 — Подведение итогов конкурса рисунка

18:00 — Тематическая экскурсия

18:50 — Спектакль-концерт

19:30 — Музыкальный квиз

20:00 — Мастер-классы

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