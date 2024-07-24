В Красногорском филиале Музея Победы открывается новая выставка «Уроки и символы Первой мировой», приуроченная к 110-й годовщине начала Первой мировой войны, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Среди экспонатов — плакат о геройском подвиге донского казака, георгиевского кавалера Козьмы Крючкова, отличившегося в первые дни войны в бою с немецкими кавалеристами недалеко от польского городка.

«Патриотические настроения, родившиеся в первые месяцы войны, захватили все слои населения Российской империи и нашли отражение в культуре и искусстве. На выставке будут впервые показаны уникальные плакаты Первой мировой войны из фондов Красногорского филиала Музея Победы. Представленные материалы были переданы в дар музею и приобретены в 2000-х годах учреждением у московских коллекционеров», — подчеркнула директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

В этот же день гости музея смогут посетить тематическую экскурсию, в рамках которой узнают интересные и малоизвестные факты о Первой мировой войне. Для участия необходима предварительная запись.

Выставка будет работать до ноября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.