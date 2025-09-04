В Красногорском филиале Музея Победы открылась новая выставка «Идеология Победы»

Старый радиоприемник, аккордеон, фотографии. Все это — личные вещи немецких военнопленных. Тех, кто когда-то проходил советское «перевоспитание» в стенах местной антифашистской школы. Сегодня в мемориальном здании — музей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Свой новый сезон он открыл уникальной выставкой, посвященной силе идеологии.

«В этом году 80 лет со дня окончания Второй мировой войны. И идеология сыграла очень важную роль в достижении Победы. Поэтому не случайно идеологию назвали „третьим фронтом“, — прокомментировала директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова.

Экспозиция состоит из двух разделов. Один — через фотоснимки и предметы быта рассказывает о жизни некогда живших здесь людей. Другая часть выставки посвящена той самой идеологии, которая меняла мировоззрение, мотивировала и объединяла миллионы.

Для Музея экспозиция открыла новый сезон. Ежегодно филиал посещают тысячи учеников, причем не только из Красногорска.

