В Красногорском филиале музея Победы готовят новый исследовательский проект

Музей Победы приступил к реализации масштабного проекта, цель которого — увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны, советских солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях на территории Советского Союза и оккупированных стран Европы. Проект реализуется при поддержке фонда Президентских грантов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

Директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова отметила, что проект имеет большую историческую и нравственную ценность. Его цель — вернуть к жизни имена тех, кто был незаслуженно забыт.

По данным архивов Генерального штаба, потери среди военнопленных составили четыре миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч человек, половина из них погибли. Два с половиной миллиона семей получили извещения о пропаже близких.

На первом этапе проекта планируется найти десять тысяч имён. Однако работа, как считает Наталья Овчарова, будет иметь цепной характер и позволит запустить всенародный процесс по поиску максимального количества имён.

Базой для создания Центра советских военнопленных определен Красногорский музей. Это уникальный музей, где тема плена показана с обеих сторон — он стал единственным в мире музеем с такой экспозицией.

Музей уже связался с международным исследовательским центром в Мариборе (Словения), который предоставил первые карточки военнопленных. Их начали обрабатывать. Также планируется обращение в Центральный архив Министерства обороны Белоруссии и Узбекистана.

Этот проект станет важным вкладом в сохранение исторической памяти и увековечивание подвига советских солдат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.



«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.