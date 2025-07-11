В Красногорском филиале музея Победы готовят новый исследовательский проект
Фото - © пресс-служба го Красногорск
Музей Победы приступил к реализации масштабного проекта, цель которого — увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны, советских солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях на территории Советского Союза и оккупированных стран Европы. Проект реализуется при поддержке фонда Президентских грантов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Директор Красногорского филиала Музея Победы Наталья Овчарова отметила, что проект имеет большую историческую и нравственную ценность. Его цель — вернуть к жизни имена тех, кто был незаслуженно забыт.
По данным архивов Генерального штаба, потери среди военнопленных составили четыре миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч человек, половина из них погибли. Два с половиной миллиона семей получили извещения о пропаже близких.
На первом этапе проекта планируется найти десять тысяч имён. Однако работа, как считает Наталья Овчарова, будет иметь цепной характер и позволит запустить всенародный процесс по поиску максимального количества имён.
Базой для создания Центра советских военнопленных определен Красногорский музей. Это уникальный музей, где тема плена показана с обеих сторон — он стал единственным в мире музеем с такой экспозицией.
Музей уже связался с международным исследовательским центром в Мариборе (Словения), который предоставил первые карточки военнопленных. Их начали обрабатывать. Также планируется обращение в Центральный архив Министерства обороны Белоруссии и Узбекистана.
Этот проект станет важным вкладом в сохранение исторической памяти и увековечивание подвига советских солдат.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.
«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.