В Красногорске выявлен новый объект археологического наследия

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Главным управлением культурного наследия Московской области в перечень выявленных объектов культурного наследия включен объект археологического наследия «Селище «Дмитровское — 2», начало I тыс. н. э., XII–XVII вв.» в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории в начале I тыс. н. э., XII–XVII вв.

Обнаружена археологическая структура — светло-бурой супеси с включениями белесой супеси и камней, со следами ожелезнений.

Полученные в ходе локальных земляных работ, археологические предметы представлены фрагментами керамических сосудов XIV–XVI вв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.