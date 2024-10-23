В Красногорске выявили новый объект археологического наследия

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В перечень выявленных объектов культурного наследия включен объект археологического наследия «Селище — 2» у села Ангелово, XI–XIII вв.» в городском округе Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Объект представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории Московской области XI–XIII вв.

В ходе археологических полевых работ был обнаружен культурный слой, представляющий собой серо-коричневую оподзоленную супесь.

Археологические предметы, полученные в ходе локальных земляных работ, представлены круговой керамикой XI–XIII вв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.