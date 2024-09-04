В Красногорске утвержден предмет охраны объекта культурного наследия

Главным управлением культурного наследия утвержден предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Петровское-Дальнее (Дурасовых), XVI–XVIII вв.: Служебный корпус (людская) по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, пансионат „Петрово-Дальнее“, д. 19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Усадьба Петровское-Дальнее (Дурасовых), расположенная на высоком левом берегу Москвы-реки, у впадения в нее реки Истры, начала складываться в последней трети XVII в. при П. И. Прозоровском. Центральное место в композиции комплекса занимает парадный двор усадьбы, продольная ось которого служит основным композиционным стержнем в формировании и хозяйственного комплекса, состоявшего из конного двора (в стиле псевдоготики) и корпусов служб.

В нач. XIX века при Ф. Н. Голицыне заново выстроен главный усадебный дом, возведен небольшой зимний дом, оранжереи, оформлен пейзажный парк. К нач. XIX века относится и служебный корпус (людская) — прямоугольное в плане кирпичное с применением белого камня двухэтажное здание, ориентированное с запада на восток. Первоначальная коридорная планировка корпуса утрачена в кон. ХХ в. В советское время в главном доме усадьбы нач. XIX века был устроен санаторий, а хозяйственные постройки передали Институту инфекционных болезней.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.