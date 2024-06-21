В Красногорске установлены зоны охраны Церкви иконы Божией Матери «Знамение»

Постановлением правительства Московской области от 20 июня 2024 установлены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь иконы Божией Матери «Знамение», 1729 г., сер. XIX в.», расположенного по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, д. Марьино, ул. Центральная. Об этом сообщает пресс-служба главного управление культурного наследия.

Храм иконы Божией Матери «Знамение» или Знаменский храм, был построен в 1700 г. князем Г. Б. Мышецким. Это была деревянная церковь, но она быстро обветшала. По указу нового владельца села — И. Г. Головкина, в 1729 году церковь была перестроена в камне. В середине XIX в. усадьба Марьино принадлежала титулярному советнику И. А. Решетникову, при котором, возможно, был пристроен западный притвор церкви, а фасады здания получили иное декоративное убранство.

В 1934 г. храм был закрыт и перестроен под клуб. В 1994 г. Знаменский храм был возвращен Церкви. Возрождение приходской жизни началось только в июле 2007 г. — богослужения стали совершаться постоянно. В 2013 г. церковь была полностью отреставрирована по проекту архитектора-реставратора О. В. Гаевой.

Территория Знаменского храма располагается вдоль главной проездной дороги деревни Марьино — ул. Центральная. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории установлена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, состоящая из шести подзон. Режим использования данной зоны разрешает капитальный ремонт, реконструкцию, строительство и хозяйственную деятельность, определяет предельно допустимые параметры разрешенного строительства и требования к архитектурному решению зданий и сооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.