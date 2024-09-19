В Красногорске стартует показ работ участников фестиваля «Ритмы. Ландшафты. Поэзия»

В Красногорске в музее-заповеднике «Архангельское» 22 сентября стартует показ работ участников фестиваля «Ритмы. Ландшафты. Поэзия». Фестиваль «Ритмы. Ландшафты. Поэзия» — это открытая площадка для всех авторов, любящих искусство кино и поэзию, для тех, кто только начинает свой путь в киноиндустрию или уже работает в ней профессионально, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Музей-заповедник «Архангельское» с помощью фестиваля, в целях образования, проведения художественных исследований и развлечения публики стремится показывать и популяризовывать художественные произведения, выполненные в формате видеоарта и других современных коротких киноформ.

В воскресенье в 12:00 стартует показ работ участников. Следующие кинопоказы состоятся 28 и 29 сентября, 5 и 6 октября также в 12:00. Зрители смогут открыть для себя новые имена из мира видеоарта, насладиться уникальными произведениями искусства и открыть его для себя с новых сторон.

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