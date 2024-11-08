В Красногорске стартует иммерсивный спектакль «Тайны большого дома»

Это не просто театральное шоу, а настоящее волшебное путешествие, которое подарит незабываемые впечатления и позволит окунуться в мир загадок и тайн.

Гостей ждет встреча с загадочными персонажами — Минутками, Балериной из шкатулки, добродушной Фрейлиной и таинственным Волшебником. Они помогут каждому разгадать секреты Большого дома и найти заветные ключи, которые запустят механизм времени.

Новогодние спектакли пройдут по выходным и в праздничные дни с 14 декабря по 7 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.