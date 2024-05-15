В Красногорске состоялся премьерный показ спектакля «Судьба человека. Первая весна»

Спектакль подготовили АНО «Центр креативных индустрий „Новый Город“ и народный театр „Новый город“ из Красногорска при участии концертного состава студии современного танца „ФлЭш дЭнс“ и русского камерного оркестра „Усадьба“, передает пресс-служба администрации городского округа.

В художественном музыкальном спектакле переплетется шолоховский сюжет с подлинными историями настоящего, записанными из уст участников СВО и жителей Донбасса.

«Через спектакль „Судьба человека. Первая весна“ мы хотим не просто „воспроизвести“ текст рассказа, а именно попробовать расшифровать, открыть те самые смыслы, заложенные в характере главного героя. Все главные персонажи проецируются и переплетаются с временем настоящим, проводя недвусмысленные параллели, но помогающие более тщательно разобраться с тем, что происходит сейчас», — рассказал режиссер спектакля Михаил Иванов.

За время подготовки проекта было собрано более 50 историй из первых уст от жителей, переселенцев новых территорий, участников СВО и Великой Отечественной войны. Все они, так или иначе, легли в сюжет и повествование спектакля.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.