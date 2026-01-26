В Красногорске состоялся концерт народного танца «Русские узоры»

сегодня в 17:22

Концерт «Русские узоры» прошел 25 января во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. В мероприятии приняли участие ведущие хореографические коллективы округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворце культуры «Подмосковье» 25 января состоялся концерт «Русские узоры». На сцене выступили Народный коллектив «Ансамбль танца «Россия», Народный коллектив «Ансамбль танца «Русская сторонка», Образцовый коллектив «Хореографическая студия «Россия», а также детские хореографические студии «Фантазия» и «Росиночка».

Артисты представили зрителям хороводы, пляски, переплясы и кадрили, подготовленные профессиональными балетмейстерами. Мастерство и любовь к народному танцу участников концерта были высоко оценены публикой.

Организаторы отметили, что подобные мероприятия способствуют сохранению и популяризации народных традиций, а также поддержке культурного наследия региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.