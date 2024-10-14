В Красногорске прошел спектакль «Пушкин. Дорожные истории»

В рамках проекта Росконцерта «Театр в Усадьбах» и при поддержке министерства культуры Российской Федерации в Красногорске в главном доме Усадьбы «Знаменское-Губайлово» состоялся спектакль театра на Литейном «Пушкин. Дорожные истории». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первом действии зрители увидели спектакль «Станционный смотритель» — сентиментальный шедевр в миниатюре, основанный на одноименной короткой повести из цикла «Повести Белкина». Это история о вечном конфликте отцов и детей, о поиске романтической любви и счастья, о цене, которую приходится платить за свои желания.

Во второй части зрители увидели спектакль «Граф Нулин» — легкий и ироничный анекдот по изящной поэме Александра Пушкина, сочиненной «в два утра». Здесь переплетаются легкая ирония и острый юмор, спектакль наполнен вокальными номерами, в которых соединяются старинные русские песни, романсы XIX века и даже фрагменты популярной оперетты.

Спектакль «Пушкин. Дорожные истории» позволил зрителям окунуться в мир великого поэта и насладиться его произведениями в новом формате. Театр на Литейном представил яркие и запоминающиеся постановки, которые оставили неизгладимое впечатление у зрителей.

Проект «Театр в Усадьбах» продолжает радовать любителей искусства разнообразными постановками. Такие мероприятия способствуют сохранению и популяризации культурного наследия нашей страны.

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