В Красногорске прошел семейный праздник Масленицы

Семейный праздник «Масленичный разгуляй в Сабурово» прошел 22 февраля в поселке Сабурово городского округа Красногорск. В концертной программе участвовали все филиалы культурно-досугового комплекса «Красногорье», для гостей организовали выступления, конкурсы и фестиваль блинов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе приняли участие творческие коллективы всех филиалов КДК «Красногорье». Для жителей и гостей поселка звучали народные и эстрадные песни, проводились хороводы и конкурсы. Детям подготовили зимние забавы и мастер-классы, а также вручили сувениры и картины, созданные своими руками. Гостей угощали блинами и горячим чаем.

«Масленица – это праздник, который объединяет поколения, дарит тепло общения и напоминает о наших богатых традициях. Пусть в каждом доме будет радость, благополучие и весеннее настроение!» — пожелала начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск Галина Ковалева.

Одним из центральных событий стал фестиваль «Сабуровские блины», в котором участвовали более десяти конкурсантов. Жюри оценивало не только вкус, но и подачу блюд.

«Секрет блинов – это рецепт моей бабушки, Полины Ивановны, которая долгие годы работала учителем в Красногорской средней школе №1. Она была из простой крестьянской семьи, поэтому рецепт очень простой, из доступных продуктов. Но результат всегда получался вкусным, и я решила представить его на суд жюри», —

рассказала конкурсантка Ирина Приешкина.

Все участники и победители фестиваля получили почетные грамоты и памятные подарки от организаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.