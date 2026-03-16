В Красногорске прошел конкурсный день фестиваля «Уникум-2026»

Конкурсный день XXV фестиваля творчества «Уникум-2026» прошел 15 марта во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. Участники представили танцевальные и вокальные номера в нескольких номинациях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На главной сцене состоялась программа в номинации «Открытая позиция». Хореографические коллективы и сольные исполнители из Красногорска показали номера в разных стилях — от эстрадного танца до историко-бытовых, народных и фольклорных постановок. Участники продемонстрировали технику, артистизм и индивидуальный стиль, а зрители поддерживали артистов аплодисментами.

Параллельно в Малом зале прошли выступления номинации «Красногорский звездопад». На сцену вышли сольные исполнители, дуэты, трио и вокальные группы. В программе прозвучали лирические композиции и современные хиты. Разнообразие репертуара и уровень подготовки конкурсантов подчеркнули высокий статус фестиваля.

Выступления оценивало жюри из профессиональных хореографов и музыкантов. Эксперты учитывали чистоту исполнения, сценическое воплощение, оригинальность постановки и эмоциональную выразительность.

Имена победителей объявят 3 апреля на гала-концерте. В программу войдут лучшие номера и церемония награждения лауреатов и дипломантов. Фестиваль «Уникум» проводится в Красногорске уже 25 лет и остается площадкой для развития творческих способностей жителей разных возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.