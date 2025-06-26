В Красногорске пройдет летний органный фестиваль

В Красногорске 29 июня завершается летний органный фестиваль концертом «Орган и армянский дудук: классика, джаз и этно». Для зрителей выступит известный джазмен и мультиинструменталист Антон Котиков в дуэте с органистом Семеном Фукаловым, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В исполнении этого уникального ансамбля прозвучат известные сочинения Баха, Шуберта, Каччини, а также этническая музыка. Зрители смогут насладиться невероятным сочетанием величественности органа с народностью и поэтичностью дудука.

Яркая программа сочетает остроту и самобытность музыки народов мира и безупречность классики. На время фестиваля в Колоннаде установлен современный цифровой орган Content. Инструменты этой нидерландской марки изготавливаются вручную и максимально приближены к своим прототипам — духовым органам.

Концерт состоится 29 июня в 16:00. Подробности можно узнать на сайте музея-заповедника «Архангельское». 6+

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