В Красногорске пройдет концерт «Голоса Победы. Регионы» для детей из семей военнослужащих

Музыкально-патриотический концерт «Голоса Победы. Регионы» состоится 25 февраля на сцене Дома культуры «Подмосковье» в Красногорске. К участию приглашаются дети из семей участников спецоперации, военнослужащих, жителей Донбасса и гуманитарной миссии, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерт «Голоса Победы. Регионы» пройдет в Красногорске 25 февраля и будет посвящен Дню защитника Отечества. Мероприятие организовано в рамках телевизионного проекта «Голоса Победы».

На сцене выступят не только популярные артисты, но и дети. Для участников подготовлены мастер-классы от профессиональных педагогов, советы наставников и возможность выступить на большой сцене.

Принять участие могут дети от 5 до 17 лет, проживающие в Московской области, которые являются членами семей участников специальной военной операции, военнослужащих, жителей Донбасса или детьми гуманитарной миссии.

Заявки принимаются на сайте Геройбудущеговремени.рф до 31 января включительно. Положение конкурса размещено по ссылке. Концерт проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.