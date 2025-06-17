В Красногорске пройдет фестиваль современной этнокультуры «RUS_СВЕТ»

До 20 июня принимаются заявки на участие в международном телевизионном фестивале современной этнической культуры «RUS_СВЕТ», который пройдет в округе Красногорск. Основной целью проекта является сохранение и продвижение национальных культурных традиций и ценностей народов России и дружественных стран, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участниками фестиваля могут быть представители предпринимательства, создатели личных брендов России и стран СНГ, специалисты в области медиа и музыкальной индустрии.

Международный телевизионный фестиваль современной этнической культуры «RUS_СВЕТ» имеет три основных направления:

RUS_ФОЛК . Конкурс новой этнической музыки, на котором оцениваются выступления сольных исполнителей и музыкальных групп, исполняющих этническую музыку одной из национальных культур своего региона и\или страны с ярким выражением национальной и культурной идентичности

RUS_МАРКЕТ . Ярмарка брендов, где соревнуются предложения по креативному маркету под открытым небом для продвижения локальных брендов от молодых и талантливых дизайнеров, художников, мастеров народно-художественных промыслов и других представителей креативной экономики

RUS_АРТ. Конкурс на создание арт-объекта Фестиваля и его художественное оформление.

Подробная информация и оформление заявки на участие в Международном телевизионном фестивале современной этнической культуры «RUS_СВЕТ» на сайте.

Телевизионная версия конкурса новой этнической музыки будет показана на телеканале Russian Music Box.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Красногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.