В Красногорске подвели итоги реформы экскурсий в музеях Подмосковья

Рабочая встреча по развитию экскурсионной деятельности в государственных и муниципальных музеях прошла 23 марта в Красногорске. Участники обсудили результаты трансформации, начатой в 2023 году: рост посещаемости, числа экскурсий и доходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Во встрече приняли участие министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов, его заместитель Ольга Саркисова, руководители профильных управлений, директора музейных комплексов и эксперты. Ключевой темой стали итоги масштабной реформы экскурсионной сферы.

По данным министерства, в 2025 году по сравнению с 2023 годом общее число посещений музеев выросло на треть. Количество экскурсий в государственных музеях увеличилось в среднем на 3 тыс. в год, а доход от экскурсионной деятельности показал рекордный ежегодный прирост — 72%. Таких показателей удалось достичь за счет автоматизации процессов, внедрения экскурсионных нормативов и запуска единого регионального дашборда для мониторинга.

«Эффект большой системной работы по трансформации экскурсионной деятельности ощутим уже сегодня. Нам было важно сделать покупку экскурсий удобнее и расширить предложение по качеству и разнообразию», — отметил Василий Кузнецов.

«Мы пересмотрели подходы к выработке и учету экскурсионной нормы, доработали горизонт планирования и автоматизацию покупки билетов. Это позволило увеличить количество экскурсий и повысить их доступность», — рассказала консультант отдела «Развитие музеев» ГКУ МО «Мособлразвитие» и куратор программы Ольга Шошева.

В ходе встречи представили лучшие региональные практики, в том числе проекты музея «Новый Иерусалим» и музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», где реализован инклюзивный проект «Чехов в жесте». Также состоялась церемония награждения: благодарности губернатора получили руководители музеев «Мелихово» и музея-заповедника П. И. Чайковского. Ряд учреждений отмечен благодарственными письмами министерства.

В 2026 году работу по повышению экскурсионных показателей и распространению успешных практик на муниципальные музеи планируется продолжить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что процесс трансформации в разных сферах жизнедеятельности играет важную роль — это позволяет достигать результатов, используя меньшие ресурсы.

«Это касается и ЖКХ, и культуры, и спорта, и образования, здравоохранения. Поэтому данный показатель — показатель трансформации процессов, которые позволяют нам быстрее, удобнее достигать результата», — сказал губернатор.