В Красногорске отметили 80-летие ансамбля «Русская сторонка»

Юбилей народного ансамбля танца «Русская сторонка» отметили 22 февраля в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Коллективу исполнилось 80 лет, он был создан в 1946 году и стал первым хореографическим коллективом города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ансамбль «Русская сторонка» за годы работы получил почетное звание «Народный коллектив». Сегодня он объединяет разные поколения танцоров, сохраняет традиции и продолжает творческое развитие. Репертуар коллектива включает как классические народные номера, так и современные постановки.

Разделить праздник с юбилярами приехали танцевальные коллективы городского округа Красногорск и Москвы. Гостям показали архивные видеоматериалы о создании и становлении ансамбля, его выдающихся танцорах и руководителях. Со сцены звучали поздравления от коллег и почетных гостей.

«Поздравляю вас с этим замечательным днем. „Русской сторонке“ повезло — к ней всегда приходили замечательные руководители, которые сохраняли традиции и создавали яркие новые номера, развивали коллектив дальше», — отметила начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск Галина Ковалева.

Она вручила почетную грамоту от имени главы городского округа Красногорск руководителю ансамбля Людмиле Прудниковой.

Зрители увидели народные и стилизованные танцы, эстрадные номера и современные хореографические сюжеты. Неожиданным сюрпризом стало выступление артистов 1970–1980-х годов, которые ярким танцем поздравили родной коллектив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.