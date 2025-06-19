В Красногорске отметили 200-летие произведению «Евгений Онегин»

В красногорском совете ветеранов провели литературный вечер, посвященный писателю Александру Сергеевичу Пушкину и его произведению «Евгений Онегин». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Время идет вперед, молодежь интересует Пушкин — она окрылена, одухотворена, а также и музыкой Чайковского, и классикой, и народными пениями, всем», — прокомментировала заслуженный работник культуры Московской области Наталья Пучкова.

«Евгений Онегин» — одно из величайших шедевров русской литературы и классика мировой поэзии. Поэма явилась началом новой эпохи в русской литературе, заложив основы реалистического направления и оказав огромное влияние на писателей. А самый известный отрывок — письмо Татьяны — и в наши дни декламируют наизусть школьники.

Послушать классику пришли представители серебряного возраста, почитатели хорошей литературы и просто те, кому не чужда любовь к прекрасному. Такие мероприятия проходят несколько раз в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.