В Красногорске отметили 200-летие произведения «Евгений Онегин»

«Время идет вперед, молодежь интересует Пушкин — она окрылена, одухотворена, а также и музыкой Чайковского, и классикой, и народными пениями», — прокомментировала заслуженный работник культуры Московской области Наталья Пучкова.

«Евгений Онегин» — один из величайших шедевров русской литературы и классика мировой поэзии. Поэма стала началом новой эпохи в русской литературе, заложив основы реалистического направления и оказав огромное влияние на писателей. А самый известный отрывок — письмо Татьяны — и в наши дни декламируют наизусть школьники.

Послушать классику пришли представители серебряного возраста, почитатели хорошей литературы и просто те, кому не чужда любовь к прекрасному. Такие мероприятия проходят несколько раз в месяц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.